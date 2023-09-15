Бійці 3-ї штурмової бригади ЗСУ опублікували відео з оголошенням ультиматуму російським окупантам, які переховувались у звільненій Андріївці. На відео, яке оприлюднили у п’ятницю, 15 вересня, зафіксовано масштаб руйнування, яке зазнало селище за час боїв.

«Після знищення командирів 72 ОМСБР РФ, залишки окупантів ще переховувались в оточеному селищі. Бійці Третьої штурмової здійняли у небо БПЛА з гучномовцем та командир 2-го штурмового бату оголосив ультиматум ворогу: полон або смерть», – йдеться у дописі під відео.

Українські захисники також додали, що у результаті бойової операції частина окупантів здалася.

Нагадаємо, що сьогодні зранку Генеральний штаб України підтвердив звільнення села Андріївки Донецької області і повідомив, що ЗСУ поблизу Бахмута закріплюються на позиціях, які зайняли в населеному пункті. За даними українських військових, 72 бригада Росії, яка боролася проти них, розбита вщент.