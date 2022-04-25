У понеділок, 25 квітня, російські військові вбили ще 4 мирних мешканців на Донеччині. Зокрема в Лимані жертвами росіян стали двоє дітей: 9-річна дівчинка та 14-річний хлопець. Ще по одному загиблому у Мар’їнці та Ямполі.

«Обидві жертви росіян у Лимані – діти. Росіяни забрали життя 9-річної дівчинки та 14-річного хлопця. Ще дев’ятеро людей на території області дістали поранення», – повідомив у понеділок увечері голова Донецької ОДА/ОВА Павло Кириленко.

Крім того, за його інформацією, після поранень на Луганщині у Бахмуті померла 1 людина, ще двом була надана медична допомога.

Нагадаємо, вранці на Великдень росіяни вбили двох дівчаток на Донеччині.