Через атаку КАБів у громаді загинули три людини

Вранці середи, 15 липня, росіяни завдали чергового удару по Сумській громаді, застосувавши керовані авіаційні бомби. Внаслідок атаки загинули щонайменше троє людей, ще 17 отримали поранення, повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Про пуски керованих авіабомб у напрямку Сум повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ близько 09:00 15 липня. Згодом у пресслужбі ОВА підтвердили атаку на громаду.

За даними Олега Григорова, росіяни атакували Сумську громаду шістьома керованими авіабомбами. Одна з них впала біля медичних закладів у районі зі жвавим рухом. В епіцентрі удару перебували цивільні люди та транспорт.

«На цю хвилину підтверджено загибель трьох людей.

Ще семеро поранені. Інформація уточнюється», – повідомив Олег Григоров.

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Доповнено об 11:42. За даними голови Сумської МВА, кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Сумах зросла до 17 людей. Серед постраждалих – 16-річний хлопець у важкому стані. Його та ще двох поранених оперують.

Серед трьох загиблих – чоловік та жінка, а стать третьої загиблої людини неможливо встановити через вкрай тяжкі ушкодження.

Решта КАБів, за попередніми даними, атакувала обʼєкти інфраструктури.

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Нагадаємо, ввечері 14 липня росіяни атакували околиці Сум касетними боєприпасами. Внаслідок атаки пошкоджений понад десяток будинків, семеро людей постраждали.