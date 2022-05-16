Росія не зможе захопити весь Донбас і зосередить зусилля у взятті під свій контроль лише над Луганщиною. Таким чином плани росіян у війні в Україні у черговий раз залишаться нездійсненими. Про це йдеться у звіті Інституту з вивчення війни (ISW), опублікованого 16 травня.

Експерти ISW пишуть, що загалом погоджуються головою Луганської ОДА Сергієм Гайдаєм, який вважає, що російське військове командування, розуміє, що не зможе захопити Донецьку область. Тому вони намагаються вийти на адміністративні кордони Луганської області.

«Російські війська, ймовірно, відмовилися від мети завершити широкомасштабне оточення українських підрозділів від Донецька до Ізюма на користь завершення захоплення Луганської області», – вважають в ISW.

За даними аналітичного центру, російські війська продовжують зусилля щодо захоплення Сєвєродонецька з півночі та півдня, що «призведе до меншого оточення українських військ, ніж очікувалося спочатку».

«Невдалі спроби Росії перетнути річку Сіверський Донець біля Кремінної можуть посунути російську операцію з оточення далі на схід, ближче до Сєвєродонецька через Рубіжне, замість того, щоб проводити ширше оточення одразу у кількох напрямках. Російські війська також, ймовірно, скоротили просування до Слов’янська з Ізюма, можливо, через повільні темпи наступальної операції там», – вказано у аналітиці ISW.

За даними ISW, у росіян, ймовірно, закінчилися боєздатні резервісти і це змушує військове командування залучати до війни в Україні солдатів з приватних військових організацій та бойовиків з «ЛНР» та «ДНР» в армійські підрозділи та морську піхоту.

Нагадаємо, раніше керівник НАТО Єн Столтенберг заявив, що Росія не досягає своїх стратегічних цілей. Окрім того, російські війська відійшли від Харкова, а ЗСУ відтіснили ворога до кордону на Харківщині.