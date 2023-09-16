У суботу, 16 вересня, російські військові влучили керованою протитанковою ракетою по цивільному автомобілю на Харківщині, двоє людей загинули на місці. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, трагедія сталась біля села Стрілеча, що біля кодону з Росією.

«Російські окупанти поблизу с. Стрілеча завдали удару керованою протитанковою ракетою по цивільному автомобілю. Чоловік та жінка, що перебували в авто, загинули на місці. Ще один чоловік отримав поранення та був госпіталізований», – зазначив чиновник.

Село Стрілеча на мапі Deepstate

Синєгубов також повідомив, що в суботу росіяни обстріляли село Петропавлівка Куп'янського району. Зазнав поранення цивільний чоловік 23 років, його госпіталізували. Пошкоджено автомобіль.

Нагадаємо, вдень у суботу, 16 вересня, російські воєнні злочинці вдарили по Харкову балістичними ракетами. Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, окупанти завдали 5 ударів ракетами С-300 по Холодногірському району Харкова. За попередньою інформацією медиків, поранені п’ятеро цивільних, стан потерпілих – легкий та середній, загрози життю немає.