У понеділок, 26 серпня, Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги ворог влучив в обʼєкти енергетичної інфраструктури у Хмельницькій області. Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

«Працювали наші сили ППО. Разом із тим, маємо пошкодження обʼєктів енергетичної інфраструктури у нашій громаді. Наразі усі служби працюють над ліквідацією наслідків ударів терористів. Уже забезпечено водопостачання та роботу каналізаційного господарства в автономному режимі. Електроенергія зʼявлятиметься поступово. Рух тролейбусів обмежено. Жертв і постраждалих від терористичних атак в громаді немає. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі», – написав Олександр Симчишин у Telegram.

Наразі у Хмельницькій громаді розгорнули Пункти незламності, адреси яких можна знайти у застосунку «Дія».

Додамо, що про загрозу застосування безпілотників з півночі повідомили у пресслужбі Повітряних сил приблизно о 00:45. Протягом ночі російські дрони атакували центральні регіони. Вранці 26 серпня, приблизно о 05:40, росіяни випустили нову групу безпілотників з тимчасово окупованого півдня України, які спрямували на захід. Повітряна тривога у Хмельницькій області тривала з 05:27 до 11:47.