Знищений російський безпілотник

Російські окупанти атакували Україну кількома хвилями дронів-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 16 серпня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Військові заявляють, що загарбники били по портовій інфраструктурі Одеської області – БПЛА запускалися з Приморсько-Ахтарська в кілька хвиль.

Українська протиповітряна оборона збила 13 цілей у Миколаївській та Одеській областях.

В Оперативному командуванні «Південь» повідомили, що спочатку ворог спрямував удар по Миколаївщині, де сили протиповітряної оборони відпрацювали на відмінно – всі дрони були знищені. Пізніше двома потужними хвилями атакував південь Одеської області.

«Продовжуючи портово-зерновий терор, ворог поцілив по території одного з портів, зруйнувавши ангари з зерном і сільськогосподарську техніку. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила», – додали в ОК «Південь» та показали фото.

Російські війська у ніч на 16 серпня завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони Shahed-136/131, повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ. Деталей там не навели, зауваживши, що інформація щодо наслідків удару «наразі уточнюється».

«Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по території України ракетами повітряного і морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів: 4 крилаті ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 4 крилаті ракети типу «Калібр», – розповіли в командуванні.

Нашою протиповітряною обороною було знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555 і «Калібр». Крім цього, було зафіксовано щонайменше 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300 та С-400 по Дніпропетровській і Запорізькій областях.