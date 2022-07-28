Дим над Кропивницьким після ракетного удару росіян

Російські загарбники вдень у четвер, 28 липня, вдарили ракетами по Кропивницькому. За інформацією «Суспільного», у місті було чутно два вибухи.

Повітряну тривогу в області оголосили о 12:22. «Суспільне» повідомило про вибухи через дві хвилини після цього.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович заявив, що по місту було завдано ракетного удару.

«Ракетний удар по Кропивницькому! Відповідні служби вже працюють. Всі подробиці згодом», – написав він у Telegram.

Додамо, що раніше росіяни Кропивницький не обстрілювали, але їхні ракети влучали в об’єкти неподалік обласного центру. Так, 12 березня російські загарбники завдали ракетного удару по військовому аеродрому біля Кропивницького, унаслідок чого загинули семеро людей.

Вранці 23 липня росіяни випустили по Кіровоградській області 13 ракет, які влучили у військовий аеродром «Канатове» і в об’єкт «Укрзалізниці» Обстріляні об’єкти також розташовуються за межами обласного центру. Внаслідок цієї атаки троє людей загинули, 19 отримали поранення.

Загалом, включно з цим обстрілом Кропивницького, росіяни атакували Кіровоградщину вже 12 разів від початку повномасштабної війни, кілька з цих атак відбили сили ППО.

Нагадаємо, вранці 28 липня росіяни вдарили ракетами по військовій частині на Київщині, а також з території Білорусі обстріляли з реактивних систем залпового вогню позиції ЗСУ на Чернігівщині.