Російські загарбники вранці в четвер, 28 липня, обсріляли територію Київської та Чернігівської областей. На Чернігівщині ворог вдарив по Гончарівській громаді, а на Київщині – по одній з громад Вишгородського району.

«З 5:20 до 6:30 год. 28 липня 2022 року за інформацією з білоруських джерел надходила інформація про запуск понад 20 ракет з території Білорусі. Наразі відомо про прильоти 9 ракет по території Гончарівської громади Чернігівської області, які впали в лісовий масив. Також працювала наша система протиповітряної оборони», – повідомило оперативне командування «Північ».

Також росіяни вдарили ракетами по об’єкту інфраструктури у Вишгородському районі Київської області, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«Сьогодні зранку ворог наніс ракетний удар по одній із громад Вишгородського району. Обстріляний об’єкт інфраструктури. Інформація щодо жертв уточнюється. На місці вже працюють всі екстрені служби», – зазначив він.

Пізніше в ефірі національного телемарафону Кулеба повідомив, що росіяни випустили по Вишгородському району п’ять ракет, ще дві збили сили ППО.

Голова поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що жертв внаслідок ракетного удару по Вишгородському району немає.

Пізніше Нєбитов повідомив, що від ракетного удару постраждали 15 людей.

Перед цими ударами в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу, а проект «Беларускі Гаюн», який відстежує військову обстановку в Білорусі, повідомив, що з території аеродрому «Зябровка» у Гомельській області, який Білорусь віддала в користування Росії, було випущено приблизно 25 ракет.

Оновлено. Згодом представник Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов уточнив, що росіяни обстрілювали військову інфраструктуру: влучили у військову частину на Київщині крилатими ракетами, випущеними з кримського мису Фіолент, і вдарили по позиціях ЗСУ на Чернігівщині з РСЗВ (а не крилатими ракетами, як повідомлялося раніше). Цей удар було завдано з білоруського населеного пункту Зябровка.