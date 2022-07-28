У Київській області російські війська завдали удару по військовій частині, є руйнування. Також росіяни з території Білорусі вдарили по позиціях українських військ на Чернігівщині, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 28 липня, відповідаючи на запитання журналістів.

«Близько 5 години ранку противник завдав ракетного удару шістьма крилатими ракетами “Калібр” по військовій частині в населеному пункті Лютіж Київської області. На даний час є інфомація що одна будівля зруйнована і дві – пошкоджено. Окрім того, одна крилата ракета була збита в повітрі над Бучанським кар'єром», – сказав Громов.

За його словами, противник завдав удару з акваторії Чорного моря – з району кримського мису Фіолент.

Стосовно Чернігівської області представник Генштабу уточнив, що в період з 05:25 до 06:30 населений пункт Гончарівське зазнав обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Росіяни випустили близько 20 снарядів по позиціях ЗСУ, а не крилатих ракет, як повідомлялося вранці. Пуски були здійснені з білоруського населеного пункту Зябровка.

«Є втрати в нашому особовому складі, вони уточнюються», – додав Громов.