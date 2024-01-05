Російські військові в ніч на 5 січня вкотре атакували Україну безпілотниками. Зокрема під загразою опинилися південні, центральні та західні регіони. Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Приблизно о 03:50 у Повітряних силах повідомили про загрозу ударних БпЛА з півдня. Кілька груп безпілотників типу Shahed зафіксували Херсонщині, вони прямували на північний захід на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей.

О 04.11 військові зафіксували ще кілька груп ударних БпЛА на Херсонщині, вони рухаються на північ.

О 04:30 загрозу застосування ударних БпЛА оголосили у Кіровоградській області.

Група безпілотників рухалась із півдня через Смілу у напрямку Черкас. Ше декілька груп зафіксували на Одещині, вони рухались у західному напрямку, наближаючись до Вінницької області.

Близько 07:00 загроза ударних БпЛА виникла у Хмельницькій, Чернівецькій та Вінницькій області.

Як повідомив начальник Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак, в ніч на 5 січня над областю збили шість безпілотників. Всі – у Криворізькому районі. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

За словами керівниці пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, ще чотири безпілотники типу Shahed збили в небі над Херсонщиною.

Ще п’ять ворожих БпЛА збили над Черкаською областю. Внаслідок атаки серед людей ніхто не постраждав.

«У двох випадках маємо пошкодження ліній електропередач унаслідок падіння уламків БпЛА», – повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

У Повітряних силах повідомили, що загалом у ніч на п’яте січня Росія запустила по Україні 29 безпілотників. Сили ППО збили 21 ворожий Shahed в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Нагадаємо, в ніч на 4 січня сили ППО збили над Україною два дрони-камікадзе. Їх росіяни запустили з південного напрямку.