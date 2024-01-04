Точної кількості БПЛА, які загрожували областям, у Повітряних силах не уточнили

Російські окупанти з вечора 3 січня атакували Україну ворожими безпілотниками. Зокрема, у ніч на четвер, 4 січня, під загрозою атаки перебували південні, центральні та західні регіони, повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Приблизно о 21:20 Повітряні сили повідомили про ворожі дрони у Миколаївській області. У прес-службі уточнили, що окупанти атакували іранськими дронами Shahed.

Безпілотники рухалися через Кіровоградщину, Черкащину та Вінниччину. Загроза атаки БПЛА була зокрема на Київщині. Згодом у прес-службі Повітряних сил повідомили, що з Київської області дрони росіян рухаються на захід.

Приблизно о 00:20 захисники зафіксували ворожі дрони на території Хмельниччини. За даними Повітряних сил, група безпілотників продовжувала рухатися на захід.

Згодом, о 01:45, Повітряні сили скасували повітряну тривогу для областей. У прес-службі ППО повідомили, що два безпілотники було збито на території Хмельницької області. БПЛА росіяни випустили з південно-східного напрямку.

Результати роботи ППО на Хмельниччині у ніч на 4 січня

Нагадаємо, у ніч 2 січня росіяни атакували центральні та південні області України 35 дронами-камікадзе. Більш ніж десяток БПЛА вдарили по Києву. Сили ППО знищили усі дрони, а вранці ліквідували понад 70 ракет, які Росія масовано випустила по столиці.