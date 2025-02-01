Чоловік біля зруйнованого інтернату в Суджі, 1 лютого 2025 рік

У суботу, 1 лютого, російські війська завдали авіаудару по школі-інтернату міста Суджа Курської області. Під завалами опинилися 95 людей. Про це повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський.

За даними Дмитрашківського, Збройні сили РФ ударили керованою авіаційною бомбою (КАБ) по школі-інтернату о 17:54 (16:54 за київським часом).

«З-під завалів чути стогін та крики людей. Нагадаю, що серед них більшість людей – літнього віку та лежачі. Силами військової комендатури зараз ведуться пошукові та рятівні роботи», – сказав пресофіцер.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на момент атаки в приміщенні перебували десятки місцевих мешканців, які готувалися до евакуації. У відомстві стверджують, що російська сторона знала про те, що в інтернаті перебувають виключно цивільні – місцеві жителі, серед яких жінки та діти.



«Наразі робиться все можливе для порятунку вцілілих», – додали військові.

Генштаб також поширив відео з наслідками атаки по школі-інтернату в Суджі.

Активіст Сергій Стерненко у Telegram повідомив, що перед ударом росіяни у своїх моніторингових каналах повідомляли про роботу їхньої авіації по Суджі.

Оновлено. Станом на 22:00 відомо, що внаслідок удару РФ по інтернату в Суджі загинули четверо людей, ще четверо перебувають у тяжкому стані. З-під завалів вдалось врятувати 84 цивільних. Стан чотирьох з них оцінюють як важкий.

«Всіх, хто потребує додаткової медичної допомоги оперативно евакуюють до медичних закладів на території України», – пише Генштаб.

Військовослужбовці військової комендатури продовжують розбирати завали та надавати допомогу постраждалим.



Зазначимо, росіяни не вперше атакують інтернат для літніх людей в Суджі. Увечері 11 січня ворожа авіація завдала двох ударів по приміщенню інтернату. В результаті чого одна жінка отримала рвану рану руки. Від отриманих травм вранці наступного дня постраждала померла. Через удари в інтернаті було вибито всі вікна та двері, писав УНІАН.