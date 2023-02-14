З метою виходу на адміністративні кордони Луганської області російські війська суттєво збільшили кількість обстрілів, авіаударів та атак на позиції Збройних сил України. На думку голови обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, це вказує на підготовку окупаційної армії до нового масованого наступу.

«Звідки моя впевненість, що на Луганщині почнеться і вони кинуть достатньо сил? Тому що ніхто задачу з виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей не скасовував, кремлівський режим і надалі хоче, щоб вся область була окупована», – аргументував голова Луганської ОВА в ефірі національного телемарафону 14 лютого, інформує «Радіо Свобода».

Гайдай вказав на те, що в Луганській області наразі вільні трохи більше ніж 10 населених пунктів, тому «для російських окупаційних військ ця задача здається найлегшою».

«Тому на наш напрямок вони кинуть всі сили, щоб все ж вийти на адміністративні кордони й було що продавати населенню РФ. Те, що збільшилася кількість обстрілів, авіаударів, кількість атак – ми бачимо, що це більше таке зондування, пошук слабких місць – це, в принципі, вже початкова частина, напевно, більш масованого наступу», – припустив він.

Зазначимо, що російські війська продовжують спроби наступу в секторі Кремінної та Сватового на Луганщині, хоча кожна локальна атака є недостатньо масштабною для значного прориву.

Водночас розвідка зазначає, що використання російськими військами мобілізованих військовослужбовців навряд чи створить достатній наступальний потенціал для широкомасштабного і швидкого механізованого наступу.

Хоча російські сили в Луганській області зараз володіють ініціативою (в тому сенсі, що російські сили встановлюють умови бою, закінчуючи період української ініціативи з серпня 2022 року), боєздатність цих сил може призвести до їхньої кінцевої кульмінації на лінії Сватове-Кремінна без досягнення цілей захоплення всієї Луганської та Донецької областей. Ця кульмінація, ймовірно, створить вікно можливостей для українських сил, яке вони зможуть використати для власного контрнаступу, переконані аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).