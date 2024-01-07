У ніч на 7 січня російські військові знову атакували Україну ударними БпЛА Shahed. Про це йдеться в повідомленні повітряних сил ЗСУ.

Загалом росіяни атакували 28-ма ударними БпЛА Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарська та трьома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.

Основні напрямки удару – південь та схід. Повітряні сили зазначають, що 21 ворожий БпЛА було знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Раніше британське міноборони повідомляло, що російське командування змінило підхід до ударів по Україні з далекої дистанції, більше націлившись на оборонні потужності, а не на енергетичну інфраструктуру України.