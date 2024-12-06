Російські агенти встановлювали поблизу залізничних станцій приховані відеокамери

На Дніпропетровщині затримали 20-річного та 23-річного інформаторів Росії, які готували координати для нової серії ракетно-дронових ударів по об’єктах Укрзалізниці. Про це Служба безпеки України повідомила у п’ятницю, 6 грудня.

СБУ затримала інформаторів Росії, які намагалися перебити логістику Сил оборони на східному фронті. Ворог планував атакувати вузлові станції та залізничні лінії, через які могли транспортувати бойову техніку та боєприпаси на східний фронт.

Скоригувати росіян мали двоє інформаторів, для цього вони встановлювали поблизу залізничних станцій приховані відеокамери, які в режимі реального часу транслювали рух потягів.

Фото СБУ. Переписка інформатора з росіянами

«Кожні три дні ворожі поплічники здійснювали заміну павербанків для безперебійної передачі відео. Встановлено, що інформатори діяли окремо один від одного, але ретельно дотримувалися інструкцій та заходів конспірації від єдиного куратора з Росії», – йдеться у дописі.

Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисників та затримали їх. За скоєне затриманим може загрожувати до 8 років тюрми.

Нагадаємо, 15 листопада співробітники Служби безпеки України затримали командувача одного з підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України, який працював на воєнну розвідку Росії.