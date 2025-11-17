Під Покровськом оператори російських БпЛА регулярно атакують власних штурмовиків
Втрати від такого дружнього вогню вже вимірюються десятками
Під Покровськом російські оператори БпЛА все частіше завдають ударів по власних штурмових підрозділах. Дружній вогонь став уже звичним явищем не лише вночі, а й вдень. Про це у неділю, 16 листопада, повідомив партизанський рух «АТЕШ» з посиланням на своїх агентів з 110-ї мотострілецької бригади.
За словами партизан, найчастіше під дружній вогонь потрапляють ворожі штурмовики, які під час виконання бойових завдань використовують тактику просочування. Через відсутність розпізнавальних знаків і загальну плутанину оператори безпілотників нерідко ідентифікують їх як противника.
«Причини хаосу очевидні: поспішність командування, яке вимагає взяти Покровськ та Мирноград до кінця листопада; масові втрати та завезення непідготовленого поповнення замість знищеного особового складу; провали у взаємодії, зв'язку та координації між підрозділами», – йдеться у повідомленні.
За даними агентів, втрати від такого дружнього вогню вже вимірюються десятками. На тлі цього між російськими штурмовиками й операторами дронів наростає відкрита конфронтація, загарбники влаштовують перестрілки.
Генштаб ЗСУ також повідомляв, що у суботу, 15 листопада, Сили оборони України провели біля Покровська пошуково-ударні дії. В ході ведення бойових дій знищили 39 окупантів, а також 16 одиниць озброєння та військової техніки.
Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що в районі Покровська на Донеччині російські війська стикаються з численними проблемами з логістикою та ротаціями. Частина міських кварталів переходить під контроль то однієї, то іншої сторони, а загальний темп російського наступу помітно сповільнився.