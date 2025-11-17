Між російськими штурмовиками й операторами дронів наростає відкрита конфронтація

Під Покровськом російські оператори БпЛА все частіше завдають ударів по власних штурмових підрозділах. Дружній вогонь став уже звичним явищем не лише вночі, а й вдень. Про це у неділю, 16 листопада, повідомив партизанський рух «АТЕШ» з посиланням на своїх агентів з 110-ї мотострілецької бригади.

За словами партизан, найчастіше під дружній вогонь потрапляють ворожі штурмовики, які під час виконання бойових завдань використовують тактику просочування. Через відсутність розпізнавальних знаків і загальну плутанину оператори безпілотників нерідко ідентифікують їх як противника.

«Причини хаосу очевидні: поспішність командування, яке вимагає взяти Покровськ та Мирноград до кінця листопада; масові втрати та завезення непідготовленого поповнення замість знищеного особового складу; провали у взаємодії, зв'язку та координації між підрозділами», – йдеться у повідомленні.

За даними агентів, втрати від такого дружнього вогню вже вимірюються десятками. На тлі цього між російськими штурмовиками й операторами дронів наростає відкрита конфронтація, загарбники влаштовують перестрілки.

Генштаб ЗСУ також повідомляв, що у суботу, 15 листопада, Сили оборони України провели біля Покровська пошуково-ударні дії. В ході ведення бойових дій знищили 39 окупантів, а також 16 одиниць озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що в районі Покровська на Донеччині російські війська стикаються з численними проблемами з логістикою та ротаціями. Частина міських кварталів переходить під контроль то однієї, то іншої сторони, а загальний темп російського наступу помітно сповільнився.