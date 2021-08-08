Силовики заявили, що богослужіння проводиться у невідповідності з російським законодавством

Представники силових структур окупаційної влади Криму під час богослужіння увірвалися до приміщення чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського Православної церкви України в селі Балки Білогірського району. Як повідомила агенція «Голос Криму», ці незаконні дії здійснили слідчі «Центру протидії екстремізму» Сімферополя, керівником яких є майор Володимир Горєванов.

Настоятеля монастиря архімандрита ДАМІАНА змусили зупинити ранкове богослужіння. Свої дії силовики пояснили тим, що настоятель храму здійснює ніби то незаконні дії, звершуючи молитву в приміщенні у невідповідності до російського законодавства. Діють вони за рішенням окупаційного міністерства юстиції.

«Службу заборонили проводити, всіх змусили вийти на подвір’я монастиря і почали складати протоколи» , – повідомив митрополит Сімферопольський та Кримський ПЦУ Климент.

Чоловічий монастир Святого Димитрія Солунського у Криму є однією із семи парафіяльних структур ПЦУ,, що залишилися та надалі здійснюють богослужіння в окупованому Криму.