Під ударом опинилася Нікопольщина

У ніч на неділю, 12 липня, російські війська атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками. Внаслідок влучання по промисловому підприємству загинули двоє людей. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, внаслідок удару також пошкоджено промислове підприємство та об'єкти інфраструктури міста.

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Згодом, близько 08:05, Вілкул повідомив, що російські війська завдали повторного удару дронами по тому ж промисловому підприємству. На місці спалахнула пожежа, триває аварійно-рятувальна операція.

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Крім того, уночі російські війська атакували підприємство харчової промисловості у Дніпрі. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Також під ударом опинилася Нікопольщина. Російські війська обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду. Унаслідок атаки загинув 66-річний чоловік. За даними місцевої влади, пошкоджено адміністративну будівлю, приватні житлові будинки, господарську споруду та вантажний автомобіль. Інформація щодо наслідків атак уточнюється.

Нагадаємо, вдень суботи, 11 липня, російські військові атакували Суми керованими авіабомбами. Спочатку повідомлялось про чотирьох загиблих, однак згодом стало відомо, що у лікарні помер постраждалий чоловік.