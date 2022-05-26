Російські війська готуються до наступу на місто Сіверськ на Донеччині. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Росіяни, ймовірно, увійшли в Лиман і можуть використовувати його для координації просування на південний схід від Ізюма для початку наступу на Сіверськ.

Також російські війська визначили пріоритетне просування на схід і захід від Попасної, щоб перерізати українські наземні лінії комунікації на південний захід від Сєвєродонецька та завершити оточення Луганської області.

На думку експертів ISW, російським військам може знадобитися провести наземний наступ на Сєвєродонецьк у найближчі дні.

При цьому окупанти можуть розпочати битву за Сєвєродонецьк до того, як повністю відріжуть українські наземні лінії комунікації на південний захід і північний захід від Сєвєродонецька.

В інституті повідомляють, що 25 травня російські війська обстріляли залізничні колії поблизу Авдіївки, що, ймовірно, призведе до подальшого розхитування логістики українців у цьому районі.