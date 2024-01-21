20 січня російські війська просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та захопили село Крохмальне на Харківщині. Спершу про це повідомили OSINT-аналітики Deepstate. Згодом цю інформацію підтвердив начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ Володимир Фітьо.

Геолокаційні зображення, опубліковані 20 січня, вказували на те, що російські війська захопили Крохмальне, що знаходиться 20 км на північний захід від Сватового, а українські війська відійшли з позицій поблизу населеного пункту.

Вже наступного дня речник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону підтвердив, що українські військові відійшли з позицій у селі Крохмальному на Куп'янському напрямку на більш підготовлені рубежі, наразі село під контролем РФ.

«Загроз для сусідніх підрозділів це не становить, і, я думаю, це тимчасове явище. Лінія фронту щоденно зміщується, ми просто не повідомляємо про захоплення чи відбиття 100 метрів, нам це не потрібно. А для російських пропагандистів треба будь-яку перемогу приносити як “піррову”, щоб показати, чому лише протягом січня вони втратили 7055 вояків на фронті у смузі відповідальності стратегічного угрупування “Хортиця”», –розповів речник.

Окуповане Крохмальне на мапі Deepstate

Село окупували вдруге: у 2022 році його звільнили під час Слобожанського контрнаступу. У Крохмальному до повномасштабного вторгнення проживали 45 людей.