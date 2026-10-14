На місці влучання виникла пожежа

Під час повітряної тривоги у середу, 14 жовтня, російський безпілотник влучив у гуртівню європейських товарів «ЄвроГурт» у Луцьку, що розташована неподалік автостанції №1. Постраждали щонайменше шестеро людей. Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.

«Унаслідок атаки реактивного ворожого БпЛА маємо руйнування цивільної інфраструктури у Луцьку. Станом на зараз відомо про шістьох постраждалих, двоє – у важкому стані. Імовірно, всередині павільйону також були люди. Триває локалізація пожежі», – зазначив Роман Романюк.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Наразі вулицю Конякіна, де розташована гуртівня, перекрили. Там працюють усі відповідні служби.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Про рух реактивного безпілотника в напрямку Луцька пресслужба Повітряних сил повідомила близько 11:45 14 жовтня. Згодом у місті пролунав вибух. Загалом вночі та вранці в середу повітряну тривогу у Луцьку оголошували шість разів: з 02:04 до 11:53.

Оновлено. За інформацією пресслужби поліції Волині, крім магазину також пошкоджений будинок на проспекті Соборності. Серед постраждалих є дитина. Поліція розгорнула намети.

Раніше секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський повідомляв про влучання російського безпілотника на територію нафтобази. Там виникла пожежа, яку рятувальники гасили майже три години.