Росіяни під час окупації Бучі у 2022 році стратили 17 цивільних мешканців

Слідчі Нацполіції та представники Головного управління розвідки встановили імена та оголосили підозру російським військовим, які під час окупації Бучі у 2022 році стратили 17 цивільних мешканців. Про це у суботу, 1 листопада, повідомили на сторінці ГУР.

Мова йде про військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії російської окупаційної армії. До воєнних злочинів в Україні причетні:

Рядовий Євгеній Мешалкін, 11 вересня 2001 року народження, стрілець-оператор другої БТГр, уродженець Тюменської області.

Старший сержант Анатолій Павлов, 31 липня 1990 року народження, командир гармати другої самохідно-артилерійської батареї другої БТГр, уродженець Чувашії.

Старший сержант Шаміль Гасангулієв, командир відділення – командир бойової машини четвертої ДШР другої БТГр, уродженець Пскова.

Старший солдат Павло Кретінін, 29 грудня 1985 року народження, заступник командира взводу – командир відділення другої БТГр, уродженець Воронезької області.

Російські військові, які стратили цивільних у Бучі

«Вказані особи причетні до вбивств, катувань, спроб приховати воєнні злочини шляхом спалення тіл страчених бучанців, а також до погроз цивільному населенню під час російської окупації міста під Києвом», – додають у дописі.

Нагадаємо, Генпрокуратура у п’ятницю, 31 жовтня, повідомила про підозру російському командиру Юрію Кіму, причетному до вбивств 17 мирних жителів Бучі.