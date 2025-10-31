Впродовж березня 2022 року підлеглі цього офіцера вбили щонайменше 17 цивільних у Бучі

Офіс Генерального прокурора у п’ятницю, 31 жовтня, повідомив про підозру російському командиру Юрію Кіму, причетному до вбивств 17 мирних жителів Бучі.

У повідомленні Генпрокуратура зазначає, що Юрій Кім є одним із шести підозрюваних російських військових, які чинили звірства в Бучі. За даними слідства, 7 березня 2022 року під час окупації Київщини військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії Повітряно-десантних військ Збройних сил Росії під командуванням лейтенанта встановили контроль над районом «Лісова Буча».

Проводячи фільтрацію вони катували та вбивали проукраїнськи налаштованих мирних мешканців. Впродовж березня 2022 року підлеглі цього офіцера вбили щонайменше 17 цивільних. Щоб приховати злочини, тіла деяких вбитих вони спалили.

Командир взводу закликав підлеглих чинити звірства, переконуючи їх у безкарності. Він організував систему звітування, завдяки якій знав про всі їхні дії на окупованій території, і мав реальні можливості запобігати злочинам або карати за їхнє вчинення. Кім також брав безпосередню участь у жорстокому поводженні з трьома цивільними та погрожував їм вбивством.

Прокурори провели масштабний комплекс слідчих дій:

допитали понад 330 потерпілих та свідків,

провели 59 слідчих експериментів, 86 впізнань за фотознімками,

провели 89 оглядів місць подій,

здійснили 3 ексгумації тіл вбитих.

Отримані докази дозволили детально відтворити обставини вбивств 17 мирних жителів.

«У результаті проведеної роботи слідчими та прокурорами зібрано вичерпні докази щодо злочинів. Встановлено безпосередніх виконавців та надано унікальну, комплексну правову оцінку діям командира взводу», – наголосили у Генпрокуратурі.

Правоохоронці також опублікували повний текст підозри російському командиру, з ним можна ознайомитися за покликанням.

Нагадаємо, наприкінці вересня журналісти британського щотижневика The Sunday Times оприлюднили імена 13 російських офіцерів, які причетні до вчинення воєнних злочинів у Бучі.