Момент вибуху в Калинівці

У тимчасово окупованому селищі на Луганщині прогримів вибух, який ліквідував трьох російських військових, відповідальних за воєнні злочини в Бучі. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки у суботу, 23 серпня.

За даними ГУР, вибух стався у селищі Калинівка на ТОТ Луганщини у четвер, 22 серпня. Детонація сталася на подвір’ї одного з місцевих будинків, де перебували шестеро окупантів та російський військовий транспорт.

На відео, оприлюдненому розвідкою, видно момент вибуху на подвір’ї. На кадрах видно, як стовп вогню підіймається догори, а також чути звук детонації.

«Внаслідок вибуху знищено два ворожі пікапи з кулеметами, УАЗ “буханку”, завантажену боєкомплектом, а також троє російських окупантів. Ще двоє загарбників ― важкі “300”», – повідомили у пресслужбі ГУР.

У пресслужбі розвідки розповіли, що знищені росіяни у 2022 році брали безпосередню участь у скоєнні воєнних злочинів у місті Буча на Київщині. На Луганщині вони були у складі мобільної групи ППО поблизу російської військово-ремонтної бази.

Нагадаємо, у грудні 2022 року журналісти-розслідувачі газети The New York Times ідентифікували 22 російських військових, причетних до масових вбивств цивільних у Бучі. Керував операціями російського десантного підрозділу в Бучі командир 234-го полку полковник Артем Городілов. 234 полк входить до складу 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, яку Офіс генерального прокурора підозрює у звірствах в Бучі.