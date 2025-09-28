Буча Київської області перебувала під окупацією росіян до 31 березня 2022 року

Журналісти британського щотижневика The Sunday Times оприлюднили імена 13 російських офіцерів, які причетні до вчинення воєнних злочинів у місті Буча Київської області, що стались під час тимчасової окупації у 2022 році. Про це із посиланням на The Sunday Times повідомила «Українська правда».

The Sunday Times вказує на надзвичайну жорстокість окупантів. Після втечі росіян з Бучі у місті виявили понад 500 загиблих українців. Встановлено, що росіяни перетворили на катівню приміщення дитячого табору. Окупанти катували, ґвалтували та вибивали полонених жителів міста. Відомі випадки вбивств батьків на очах у власних дітей.

«За ті 29 днів на початку 2022 року вони вчинили такі звірства, що це українське місто назавжди стане синонімом воєнних злочинів», – пише The Sunday Times.

Зазначається, що над встановленням воєнних злочинців працювали незалежні юристи та слідчі, які досліджували розвіддані з відкритих джерел, у тому числі російські військові документи. Також для ідентифікації були досліджені записи з камер спостереження, відео з телефонів, а також соцмережі російських військових. Таким чином вдалося встановити особи 13 офіцерів армії РФ, що безпосередньо причетні до злочинів, скоєних у Бучі.

Особи окупантів підтвердили українські слідчі та оголосили їм заочні підозри, щоб у майбутньому мати змогу притягнути воєнних злочинців до відповідальності. Йдеться про:

тогочасного командувача Східного військового округу, генерал-полковника Алєксандра Чайка;

генерал-майора Сєргєя Чубарикіна, який обіймав посаду командира 76-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії (встановлено, що більшість воєнних злочинів скоєні солдатами сами цієї дивізії);

командувача 234-го полку Артьома Городілова із позивним «Уран» (військові полку причетні до щонайменше 40 воєнних злочинів на території Бучі);

командувача 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади підполковника Азатбека Омурбекова;

лейтенанта 5-ї гвардійської танкової бригади Ніколая Соковікова (заочно засуджений до довічного ув'язнення за вбивства мирних жителів);

командир 5-ї гвардійської танкової бригади полковник Андрєя Кондрова;

генерал-полковника Алєксандра Санчика;

генерал-полковника Валєрія Солодчука;

полковника Юрія Мєдвєдєва;

підполковника Деніса Суворова;

полковника Алєксєя Толмачета;

генерал-майора Владіміра Селіверстова;

генерал-майора Вадіма Панкова;

полковника Сєргєя Карасьова.

Російські офіцери, причетні до злочинів у Бучі

Крім того, за даними The Sunday Times, вдалося встановити особи 80 російських солдатів, які катували та вбивали жителів Бучі. Проте, зазначається, що більшість злочинців досі не ідентифіковані.

У коментарі The Sunday Times генпрокурор України Руслан Кравченко наголосив на необхідності притягнення росіян до відповідальності.

«Якщо ми й надалі матимемо підтримку Великої Британії, ЄС і США, ми обов’язково досягнемо справедливого миру, і кожен воєнний злочинець буде покараний. Нехай це станеться через десять років, чи через двадцять, але це станеться», – наголосив Руслан Кравченко.

Зазначимо, що місто Буча Київської області перебувало під російською окупацією з 24 лютого до 31 березня 2022 року. За цей період загинули щонайменше 637 жителів міста. Ці люди загинули внаслідок воєнних дій, були страчені росіянами або вчасно не отримали необхідну медичну допомогу.