Від початку повномасштабної війни і до 31 серпня росіяни здійснили майже 3 тис. ракетних ударів

Українські розвідники у понеділок, 29 вересня, опублікували дані воєнних злочинців з-поміж командного складу російської дальньої авіації. Вони причетні до ракетного терору проти України.

Розвідники заявили, що ідентифікація командного складу російської армії є одним з пріоритетних напрямів роботи. Всі матеріали ГУР спрямовує до національних та міжнародних механізмів правосуддя для подальшого притягнення винних до відповідальності. Зокрема, розвідка опублікувала інформацію щодо місця проживання, номери телефонів, а також податкові номери росіян, котрі причетні до ракетного терору проти України.

Серед них:

Генерал-лейтенант Кобилаш Сєргєй Іванович – командувач військово-повітряних сил – заступник головнокомандувача Повітряно-космічних сил ЗС Росії. Вперше після закінчення Другої світової війни під його керівництвом важкими бомбардувальниками було здійснене килимова атака густонаселених територій Маріуполя.

Сєргєй Кобилаш

Генерал-майор Кувалдін Сєргєй Генадійович – командувач дальньої авіації військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил ЗС Росії. Він відповідальний за планування та організацію воєнних злочинів – масованих ударів ракетами по українських містах та об’єктах інфраструктури стратегічною авіацією ЗС Росії, що призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури та жертв серед мирного населення.

Сєргєй Кувалдін

Полковник Шевєль Сєргєй Вікторович – начальник штабу – перший заступник командувача дальньої авіації військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил ЗС Росії. Бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну.Співучасник воєнних злочинів, скоєних угрупованням російських військ на території Сирії.

Сєргєй Шевєль

Генерал-майор Пчєла Алєг Володимирович – заступник командувача дальньої авіації військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил ЗС Росії.

Розвідка додає, що від початку повномасштабної війни і до 31 серпня росіяни здійснили майже 3 тис. ракетних ударів:

2 354 пуски ракет типу Х-555/Х-101/Х-55СМ з літаків Ту-95МС та Ту-160;

321 пуск крилатих ракет Х-22/Х-32 з літаків Ту-22М3;

171 запуск аеробалістичних ракет «Кинджал» з літаків МіГ-31К/І.

«Ці удари спрямовувалися по цивільній інфраструктурі: лікарнях та пологових будинках, навчальних закладах, багатоквартирних житлових будинках, електростанціях. Внаслідок ракетного терору загинули та отримали поранення тисячі мирних громадян, завдано масштабних руйнувань цивільних об’єктів», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 28 вересня Головне управління розвідки оприлюднило докази вчинення росіянами чергових воєнних злочинів в Україні. Розвідники опублікували перехоплення розмови російського командира, який наказав стратити українських полонених, які не становили загрози.