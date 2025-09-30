Розвідка оприлюднила імена російських командирів, причетних до ракетних ударів по Україні
Розвідка опублікувала дані про місця проживання та номери телефонів росіян
Українські розвідники у понеділок, 29 вересня, опублікували дані воєнних злочинців з-поміж командного складу російської дальньої авіації. Вони причетні до ракетного терору проти України.
Розвідники заявили, що ідентифікація командного складу російської армії є одним з пріоритетних напрямів роботи. Всі матеріали ГУР спрямовує до національних та міжнародних механізмів правосуддя для подальшого притягнення винних до відповідальності. Зокрема, розвідка опублікувала інформацію щодо місця проживання, номери телефонів, а також податкові номери росіян, котрі причетні до ракетного терору проти України.
Серед них:
- Генерал-лейтенант Кобилаш Сєргєй Іванович – командувач військово-повітряних сил – заступник головнокомандувача Повітряно-космічних сил ЗС Росії. Вперше після закінчення Другої світової війни під його керівництвом важкими бомбардувальниками було здійснене килимова атака густонаселених територій Маріуполя.
Сєргєй Кобилаш
- Генерал-майор Кувалдін Сєргєй Генадійович – командувач дальньої авіації військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил ЗС Росії. Він відповідальний за планування та організацію воєнних злочинів – масованих ударів ракетами по українських містах та об’єктах інфраструктури стратегічною авіацією ЗС Росії, що призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури та жертв серед мирного населення.
Сєргєй Кувалдін
- Полковник Шевєль Сєргєй Вікторович – начальник штабу – перший заступник командувача дальньої авіації військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил ЗС Росії. Бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну.Співучасник воєнних злочинів, скоєних угрупованням російських військ на території Сирії.
Сєргєй Шевєль
- Генерал-майор Пчєла Алєг Володимирович – заступник командувача дальньої авіації військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил ЗС Росії.
Розвідка додає, що від початку повномасштабної війни і до 31 серпня росіяни здійснили майже 3 тис. ракетних ударів:
- 2 354 пуски ракет типу Х-555/Х-101/Х-55СМ з літаків Ту-95МС та Ту-160;
- 321 пуск крилатих ракет Х-22/Х-32 з літаків Ту-22М3;
- 171 запуск аеробалістичних ракет «Кинджал» з літаків МіГ-31К/І.
«Ці удари спрямовувалися по цивільній інфраструктурі: лікарнях та пологових будинках, навчальних закладах, багатоквартирних житлових будинках, електростанціях. Внаслідок ракетного терору загинули та отримали поранення тисячі мирних громадян, завдано масштабних руйнувань цивільних об’єктів», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, 28 вересня Головне управління розвідки оприлюднило докази вчинення росіянами чергових воєнних злочинів в Україні. Розвідники опублікували перехоплення розмови російського командира, який наказав стратити українських полонених, які не становили загрози.