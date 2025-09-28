Внаслідок надскладної операції ГУР було знищено ворожий автомобіль УАЗ «Буханка»

На закритій базі росіян у Мелітополі бійці української розвідки провели спецоперацію, внаслідок якої ліквідувати чотирьох операторів БпЛА Росії. Про це у неділю, 28 вересня, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Внаслідок спецоперації українських розвідників 27 вересня на закритій охоронюваній військовій базі російських загарбників пролунав вибух. Мова йде про базу, котра розташована на території авіамістечка тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області.

Під час вибуху бійцям ГУР вдалося ліквідувати щонайменше чотирьох операторів БпЛА російської окупаційної армії.

«Внаслідок надскладної результативної операції ГУР МО України знищено ворожий автомобіль УАЗ «Буханка» та щонайменше чотирьох московитів – операторів БпЛА російської окупаційної армії, які перебували всередині машини», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 25 вересня стало відомо, що українські бійці знищили два російські багатоцільові літаки Ан-26 у тимчасово окупованому Криму. Крім того, під час атаки військовим вдалося уразити берегові РЛС