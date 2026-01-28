Щоб не зіпсувати початок подорожі, рекомендується заздалегідь перевіряти список дозволених і заборонених речей

Подорожі літаком потребують уважної підготовки, особливо якщо планується переліт лише з ручною поклажею. Багато пасажирів намагаються взяти з собою максимум необхідних речей, однак деякі з них можуть спричинити затримки або проблеми під час проходження контролю безпеки. Існує один поширений предмет особистої гігієни, який не дозволяється перевозити в салоні літака, хоча він не здається небезпечним, на перший погляд. Про це пише «24 Канал».

Що заборонено брати в ручну поклажу

До предметів, які не можна перевозити в ручній поклажі, належать леза для гоління та змінні насадки для гоління. Їх відносять до категорії гострих і ріжучих предметів, які потенційно можуть становити загрозу під час польоту.

Під час контролю безпеки такі речі часто вилучають, а пасажир ризикує втратити час або навіть запізнитися на рейс. Саме тому леза для гоління необхідно пакувати виключно в зареєстрований багаж.

Які леза для гоління дозволені

Не всі засоби для гоління підпадають під заборону. У ручну поклажу дозволено брати одноразові бритви, картриджні або електричні моделі, за умови, що леза надійно закриті та не мають вільного доступу. Такі предмети вважаються безпечнішими для перевезення в салоні літака.

Варто враховувати, що правила можуть відрізнятися залежно від авіакомпанії та країни, з якої здійснюється виліт.

Як уникнути проблем у аеропорту

Щоб не зіпсувати початок подорожі, рекомендується заздалегідь перевіряти список дозволених і заборонених речей. Якщо планується переліт без багажу, оптимальним рішенням буде придбати одноразову бритву або купити необхідні засоби для гоління вже після прибуття.

У разі перевезення валізи в багажному відділенні всі гострі предмети слід надійно запакувати, щоб уникнути пошкодження речей.