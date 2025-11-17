Діана Шошоаке святкувала день народження після приїзду з Росії

Румунська проросійська депутатка Європарламенту від ультраправої партії S.O.S. Romania Діана Шошоаке влаштувала в Бухаресті вечірку з нагоди свого дня народження біля посольства України в Румунії. Під час святкування Шошоаке гучно ввімкнула музику та запустила феєрверки попри заборону, повідомили у понеділок, 17 листопада, Digi24 та Antena 3 CNN.

Вечірку Шошоаке влаштувала у штаб-квартирі своєї партії ввечері 16 листопада, через кілька днів після свого дня народження. Святкування перенесли на кілька днів через поїздку Шошоаке до Росії.

На сторінці Діани Шошоаке у фейсбуці видно, що у будівлі партії та навколо неї тривала вечірка, на якій були присутні десятки людей. На кадрах з соцмереж зафіксовані музика і танці, а також феєрверки, які запускали біля будівель.

Зазначається, що штаб-квартира партії розташована біля будівель із високим рівнем безпеки, де заборонено запускати салюти. Зокрема, там розташована будівля українського посольства та МЗС.

Близько 02:00 17 листопада на вечірку прибули поліцейські, які вимагали дозвіл на проведення заходу. Сама Шошоаке відмовилася спілкуватися з правоохоронцями, заявивши, що в неї день народження, а поліція начебто діє за вказівками румунського уряду. Після цього вечірка депутатки продовжилася.

На тлі інциденту румунська влада проводить аналіз, чи треба оштрафувати Шошоаке за порушення громадського порядку.

Зазначимо, Шошоаке активно та відкрито підтримує збройну агресію Росії проти України. Зокрема, вона пише листи російському главі Владіміру Путіну, в яких хвалить повномасштабну війну проти України та закликає до захоплення українських територій.

Політикиня очолює «SOS Румунія» – ультраправу партію, засновану 2021 року, відому проросійськими поглядами та євроскептичною позицією. Партія вимагає від України повернення Румунії територій, анексованих у 1940 році під час радянської окупації Бессарабії та Північної Буковини, які є частиною України.

У 2023 році Україна запровадила санкції проти Шошоаке. У березні 2025 року Шошоаке заборонили в'їзд до України на три роки.