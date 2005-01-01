Румунський уряд вперше очолить жінка

Віоріка Денчіле є депутатом Європарламенту і обіймає посаду заступника голови Комітету з питань сільського господарства

Президент Румунії Клаус Йоганніс підписав указ про призначення прем'єр-міністром країни депутата Європарламенту Віоріки Денчіле. Про це повідомляє «Укрінформ».

Як зазначається, президент Румунії «прийняв рішення дати Соціал-демократичній партії ще один шанс» і призначив прем'єр-міністром Румунії Віоріку Денчіле. 15 січня виконавчий комітет правлячої Соціал-демократичної партії відмовив у політичній підтримці прем'єр-міністру Міхаю Тудосе, після чого той заявив, що йде у відставку.

Це друга за останній рік урядова криза в Румунії. В середині 2017 року посаду прем'єра змушений був залишити Сорін Гріндяну. Мотивом для його відставки став скандал навколо урядової постанови про пом'якшення кримінального переслідування щодо чиновників-корупціонерів.

Для затвердження нового прем'єр-міністра необхідні голоси простої більшості депутатів обох палат парламенту, тобто, не менше 234 голосів.

Віоріка Денчіле - член Соціал-демократичної партії з 1996 року. Випускниця Плоєштського державного університету. Спеціаліст у галузі геологорозвідки і видобутку корисних копалин. З 2009 року - депутат Європарламенту і член комісії Європарламенту з сільського господарства і розвитку села.