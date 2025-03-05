СБУ анулювала майже 500 фальшивих довідок про інвалідність

За матеріалами Служби безпеки України скасували 470 медичних довідок про інвалідність, виданих чоловікам призовного віку у Харківській соціальній експертній комісії (МСЕК). Про це у середу, 5 березня, повідомили у пресслужбі СБУ.

У жовтні 2024 року СБУ викрило масштабну схему ухилення від мобілізації. За даними слідчих, голова МСЕК та лікарі продавали військовозобов’язаним довідки про інвалідність з фіктивними діагнозами за 2-5 тис. доларів. Медичний документ надавав ухилянтам змогу уникнути військової служби та регулярно отримувати соцвиплати.

«Наразі крім скасування підроблених медвисновків Служба безпеки спільно з Пенсійним фондом зупинила виплату незаконно призначених пенсій, оформлених через оборудку. Завдяки оперативному реагуванню СБУ запобігла щомісячним державним збиткам у розмірі понад 2,4 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Наразі СБУ повідомили керівнику МСЕК та сімом його спільникам про підозри у створенні злочинної організації, перешкодженні законній діяльності ЗСУ, сприянні незаконному перетину державного кордону та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Підозрювані перебувають під вартою. Незабаром слідчі нададуть правову кваліфікацію ще п’ятьом фігурантам.

Нагадаємо, на тлі викриття масшатбних корупційних схем в різних областях України Володимир Зеленський оголосив про ліквідацію МСЕК з 31 грудня 2024 року. Функції центральної медико-соціальної експертної комісії передали Українському державному науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ.