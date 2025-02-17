Під час обшуків у лікарів вилучили майже 8 млн грн готівки у різній валюті

Волочиський районний суд виніс вирок фельдшеру та двом лікарям, які за 3000-8000 доларів хабара виписували фальшиві довідки про інвалідність. Обвинувачені пішли на угоду зі слідством і отримали штрафи.

Як йдеться у вироку від 11 лютого, у жовтні 2023 року фельдшер Волочиської підстанції швидкої допомоги Віктор Дячук пообіцяв за 3600 доларів оформити знайомій ІІ групу інвалідності, вплинувши на голову та членів Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії. Обвинувачений залучив до схеми лікарку-невропатологиню Сніжану Назар, яка була заступницею голови ВЛК, і фтизіатра Володимира Баландюка. Обвинувачені взяли з жінки додатково 100 доларів за те, щоб вона самостійно не проходила МСЕК. Передача грошей відбулася двома частинами – у грудні 2023-го і в лютому 2024 року.

Надалі обвинувачені продовжили оформляти фіктивну інвалідність своїм пацієнтам. Згідно з даними слідства, фельдшер шукав клієнтів, а лікарка оформляла їх на стаціонарне лікування до неврологічного відділення та виготовляла медичні документи, що ставало підставою для встановлення груп інвалідності. Фтизіатр обходив лікарів, отримував від них заключення у направленні на МСЕК без присутності людей, які мали отримати групу інвалідності, та впливав на членів лікарської комісії Волочиської багатопрофільної лікарні.

Правоохоронці встановили, що фельдшер запропонував одній жінці оформити групу інвалідності за 6700 доларів, але пізніше збільшив ціну до 7500 доларів. Ще одна жінка мала ІІІ групу інвалідності, але через погіршення здоровʼя хотіла оформити ІІ групу. Їй фельдшер погодився допомогти за 5000 доларів.

Фельдшера Віктора Дячука затримали 10 жовтня 2024 року під час чергового хабара. У ході обшуків у підозрюваних вилучили 182 тис. доларів і 6500 євро, що становить майже 8 млн грн. Також правоохоронці знайшли чернетки із прізвищами клієнтів, діагнозами, сумами, медичними документами та інше. Усі лікарі заявили про розкаяння та співпрацювали зі слідством.

Суддя Світлана Ніколова визнала Віктора Дячука винним у зловживанні впливом та організації незаконної схеми (ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 369-2 КК України) й призначила 93 500 грн штрафу, а Сніжані Назар і Володимиру Баландюку – по 85 тис. грн. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що за тиждень до затримання медиків правоохоронці викрили голову Хмельцької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяну Крупу на фіктивному оформленні інвалідності чоловікам призовного віку. Під час обшуків у помешканні посадовиці знайшли майже 6 млн доларів у різній валюті, брендові прикраси та коштовності. Пізніше зʼясувалося, що Крупа допомогла оформити інвалідність 50-м прокурорам області та їхнім близьким родичам. Наразі ексочільниця МСЕК перебуває у СІЗО, а її син звільнився з посади керівника обласного Пенсійного фонду й почав позбуватися бізнесу. Після скандалу МОЗ ініціювало проведення перевірок висновків Хмельницької МСЕК щодо встановлення груп інвалідності військовозобов'язаним, за результатми якої 74 чоловікам скасували інвалідність.