Вилучену в затриманих зброю СБУ передасть військовим

СБУ затримала у трьох областях так званих чорних зброярів, які продавали криміналітету російську зброю, знайдену в деокупованих населених пунктах півдня та сходу України. У них знайшли та вилучили російський танковий кулемет, гранатомети, снайперську зброю та вибухівку, повідомила СБУ в понеділок, 30 жовтня.

За інформацією СБУ, на Вінниччині затримали чоловіка, який підготував до продажу цілий арсенал «трофейної» зброї та боєприпасів на загальну суму 3 млн грн. Як стверджують правоохоронці, він скуповував пошкоджену зброю через спеціалізовані інтернет-платформи, а потім відновлював її бойові властивості та шукав клієнтів для збуту. Працівники СБУ задокументували, що чоловік намагався продати російський АК-12 та снайперську гвинтівку Драгунова за майже 300 тис. грн.

У Закарпатській області за продаж російської зброї затримали керівника місцевої громадської організації, який зберігав у машині знайомого ручний кулемет Дегтярьова з набоями.Також, за наявними даними, крім нелегального зберігання зброї він, ймовірно, причетний до розкрадання волонтерських коштів, які збирав нібито для потреб ЗСУ.

«Розглядається версія, що він інсценував замах на себе та пограбування власного офісу, щоб приховати сліди злочину», – наголосили у Службі безпеки України.

Третього продавця російської зброї, знайденої на деокупованих територіях, затримали в Миколаївській області. Він зберігав у тайнику, який облаштував у складському приміщенні на території місцевого гаражного кооперативу. Туди він звозив зброю та боєприпаси з місць боїв на території регіону.

Фото СБУУ СБУ зазначили, що за всіма викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності. Усім затриманим повідомили про підозру в незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами, вони вже перебувають під вартою. Чоловікам загрожує до семи років ув’язнення. Також правоохоронці додали, що вилучену зброю передадуть на потреби ЗСУ.