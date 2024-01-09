Після розмови з представниками СБУ чоловік записав відео з публічними вибаченнями

СБУ затримала у Хмельницькому чоловіка, який під час російської атаки 5 січня зняв на відео проліт ворожих безпілотників над містом та опублікував відео у Telegram-каналі. Після спілкування з правоохоронцями він записав публічне вибачення і заявив, що шкодує про свій вчинок. Про викриття порушника стало відомо у вівторок, 9 січня, після повідомлення прес-служби СБУ Хмельниччини.

Зазначається, що 5 січня хмельничанин зняв проліт російських БпЛА над житловими районами Хмельницького та виклав його в режимі реального часу з прив’язкою до місцевості у місцевому Telegram-каналі. Через декілька хвилин це відео підхопили російські пабліки.

«Після спілкування зі Службою безпеки України чоловік усвідомив, що внаслідок необдуманої публікації такого відео противник може отримати багато додаткової інформації непомітної автору. СБУ наголошує, що соцмережі моніторять не лише російські блогери-”воєнкори”, але й кадрові військові. Вороги враховують інформацію з відкритих українських джерел під час планування своїх дій», – зазначають правоохоронці.

Також прес-служба опублікувала відео з вибаченнями юнака. «Це був неправильний вчинок і я шкодую за нього. Закликаю громадян України не знімати і не поширювати у соцмережах і серед друзів відео щодо діяльності Сил оборони та наслідків ворожих прильотів», – заявив хлопець.

У СБУ додають, що подібні публікації розцінюється як коригування ворожого вогню, за що передбачено покарання до 12 років ув'язнення.