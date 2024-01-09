Зранку в вівторок, 9 січня, на Хмельниччині знайшли третього загиблого внаслідок вчорашньої російської атаки. Пошукова операція тривала майже добу. Відтак жертвами масованого ракетного удару росіян 8 січня стали троє хмельничан.

Зазначимо, що двох загиблих, яким було по 59 та 76 років, знайшли під час проведення першочергових рятувальних заходів. Ввечері 8 січня заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін уточнив, що пошукова операція ще не завершена.

«Триває пошукова операція ще однієї людини, яка, за попередньою інформацією, мала бути на об’єкті, та з якою втрачений зв’язок. На превеликий жаль, також маємо двох поранених людей, які зараз перебувають на амбулаторному лікуванні, та двох загиблих», – повідомив він.

Зранку 9 січня мер Хмельницького Олександр Симчишин проінформував, що пошуки завершені. «На жаль, у результаті проведення рятувальних робіт знайдено ще одного загиблого. Чоловік 1955 року народження. Щирі співчуття рідним», – написав міський голова.

За інформацією ОВА, тіло чоловіка виявили близько 05:40. Наразі розбір конструкцій об’єкту та ліквідація наслідків ракетного удару завершена.

Нагадаємо, під час ракетної атаки зранку 8 січня на Хмельниччині пролунало щонайменше шість вибухів. Загалом сили ППО збили над областю три російські ракети. Мер Хмельницького повідомив, що ворог завдав удару «по одному з об’єктів інфраструктури». Постраждала також житлова забудова: в деяких будинках вибиті вікна. Впродовж дня працювали місцеві комісії для встановлення обсягу завданих пошкоджень, аби якнайшвидше відновити зруйноване.