Під час ранкової атаки на Хмельниччині пролунало шість вибухів
Попередньо відомо про одного загиблого
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Під час ранкової російської атаки на Хмельниччині пролунали щонайменше шість вибухів. На місцях ударів та падінь уламків працюють надзвичайні служби. Попередньо відомо, що внаслідок атаки є один загиблий.
Зазначимо, що очевидці повідомляли про звуки вибухів у області зранку в понеділок, 8 січня, коли в Україні тривала повітряна тривога, оголошена о 06:20. Перший заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін зазначив, що в області працює ППО і закликав залишатись в укриттях.
Згодом, після відбою, в прес-службі ОДА повідомили, що внаслідок атаки в області пролунало щонайменше шість вибухів. Наразі на місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби. Заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба підтвердив, що внаслідок атаки на Хмельниччині є один загиблий.
У Хмельницькій міськраді уточнили, що вибухи пролунали і в обласному центрі. «На місцях ударів та падіння уламків працюють оперативні та рятувальні служби.Частково перекрита для руху вулиця Тернопільська. Маршрути громадського транспорту змінені», – йдеться у повідомленні. Ознайомитись із оновленими маршрутами громадського транспорту можна за посиланням.
Зауважимо, що цього ж ранку вибухи лунали і в Запоріжжі, там травмовані двоє людей. У Харкові пошкоджено підприємство, навчальний заклад. Постраждала 53-річна жінка.