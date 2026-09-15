Служба безпеки запобігла серії резонансних терактів та замовному нападу

Служба безпеки України у вівторок, 15 вересня, заявила про викриття групи людей, які готували серію терактів, підпалів та замах на громадського активіста. Серед фігурантів – колишній заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій та керівник Чернігівської обласної організації відомої політичної сили.

За даними СБУ, ексчиновник ДСНС разом зі спільниками планував низку злочинів, а організатор з Чернігівщини, який перебуває за межами України, займався підготовкою та фінансуванням терактів і підпалів на півночі та заході країни.

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Правоохоронці встановили, що учасники угруповання планували підірвати будівельний кран біля житлового комплексу в Чернігові. У разі падіння конструкції на розташований поруч багатоквартирний будинок та автомобілі це могло призвести до значної кількості постраждалих серед цивільних. Для пошуку виконавців організатори використовували зв’язки у кримінальному середовищі. Одним із них керував чоловік, який прикривав свою діяльність роботою керівника регіонального осередку громадської організації.

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У СБУ зазначили, що ще на етапі підготовки злочинів стежили за діями учасників угруповання. Правоохоронці провели спеціальну операцію, під час якої їхні підконтрольні особи були інтегровані до злочинної групи, а частину запланованих злочинів вдалося імітувати.

Зокрема, таким чином СБУ запобігла підриву будівлі ТЦК на Прикарпатті. За інструкціями організаторів виконавці виготовили саморобний вибуховий пристрій із пластиду та електродетонаторів, який планували кинути у вікно адміністративної будівлі. За сприяння керівництва ТЦК та СП Івано-Франківської області правоохоронці імітували вибух на території адмінбудівлі. Після цього фігуранти вважали, що теракт було успішно здійснено.

Крім того, за даними слідства, колишній посадовець ДСНС замовив підриви приватних будинків голови та двох суддів Чернігівського апеляційного суду. У 2024 році вони винесли йому вирок у вигляді семи років позбавлення волі у справі про викрадення автомобіля.

Також, за інформацією СБУ, експосадовець організував замах на місцевого активіста. Йому доручили завдати потерпілому вогнепального поранення кінцівок та облити його сірчаною кислотою.

Усі заплановані замахи, теракти та підпали вдалося попередити. Організаторам повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, а саме закінчений замах на вчинення терористичного акту, готування до умисного знищення або пошкодження майна судді та привласнення, розтрату або заволодіння майном в особливо великих розмірах.

Окремо заочно повідомили про підозру організатору фінансування угруповання – керівнику Чернігівського осередку політичної сили та його спільнику, які перебувають за межами України. За даними СБУ, обох фігурантів планують оголосити в міжнародний розшук.

Нагадаємо, 5 серпня у Варшаві Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало 63-річного громадянина України, якого підозрюють у спробі вбивства представника українського оборонно-промислового комплексу на замовлення російських спецслужб. Про затримання польська сторона повідомила 20 серпня. За даними слідства, замах стався в Ірпені на Київщині. Чоловік нібито встановив саморобний вибуховий пристрій під автомобілем потенційної жертви. Його планували дистанційно активувати за допомогою телефону, однак вибух не стався через технічну несправність.