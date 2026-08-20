Українця затримали у Варшаві ще 5 серпня

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало у Варшаві 63-річного громадянина України. Його підозрюють у спробі вбивства представника українського оборонно-промислового комплексу на замовлення російських спецслужб. Про це 20 серпня повідомив польський вебпортал RMF24.

За даними видання, українця затримали ще 5 серпня, однак польські правоохоронці повідомили про це лише сьогодні.

Невдалий замах, у якому підозрюють українця, стався в Ірпені на Київщині.

За версією слідства, Сергій П. підклав саморобний вибуховий пристрій під автомобіль, яким користувався потенційний потерпілий. Пристрій планували активувати дистанційно за допомогою телефону, однак вибух не стався через технічну несправність.

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Після невдалої спроби замаху підозрюваний виїхав до Польщі, де його згодом затримали у Варшаві.

Українцю висунули обвинувачення у спробі вбивства з використанням вибухових речовин, які він зберігав без відповідного дозволу. Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на три місяці.

Нагадаємо, 13 серпня премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польські спецслужби затримали росіянина, який намагався вбити українця, що також має американське громадянство. Замах на українця готував 29-річний уродженець Донбасу.

Згодом виявилося, що ціллю російського кілера був український репер та блогер Альберт Васильєв, відомий під псевдонімом Kyivstoner. Раніше російська ФСБ звинуватила його у підготовці атаки дронів на Підмосковʼя.