Жінці загрожує до дев'яти років ув'язнення

Служба безпеки України спільно з МЗС та Нацполіцією викрила та заблокувала у Києві канал нелегальної міграції до ЄС, який організувала українська консулка. Послугами жінки та двох її спільників скористалося до 900 нелегалів, повідомили у прес-службі СБУ у четвер, 9 листопада.

Жінка, яка перебувала на посаді другого секретаря з консульських та адміністративних питань Посольства України в одній із країн Центральної Азії, організувала злочинну схему переправлення іноземців до країн Європи. Посадовиця пропонувала громадянам азійських країн за гроші виїхати через територію України.

«Для цього посадовиця оформлювала своїм клієнтам візи для в’їзду до нашої держави як студентів українських закладів вищої освіти. Вартість такої “послуги” становила до 3 тис. американських доларів з одного нелегала», – повідомили у прес-службі СБУ.

Спільно з консулкою також працювали двоє іноземців, які шукали клієнтів для схеми, домовлялися з ними про умови переправлення, а також передавали гроші жінці. Загалом послугами зловмисників скористалося до 900 людей. Прибутки з переправлення нелегалів консулка вкладала у нерухомість у центрі Києва та Одесі.

«Як встановило розслідування, посадовиця прийняла Присягу держслужбовця ще у 1995 році після закінчення інституту молоді у Москві. Потім працювала у різних держустановах та приватних компаніях в Україні, а з 2007 року – в органах МЗС», – повідомили правоохоронці.

Консулці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Жінці загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Консулку вже відкликали із закордонного відрядження, повідомили «Суспільному» у прес-службі МЗС.