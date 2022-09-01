СБУ затримала засновника і адміністратора антиукраїнської спільноти «Львівська народна республіка»

У Львові СБУ заблокувала роботу мережі проросійських агітаторів, які працювали на бойовиків «ЛНР», поширюючи фейки та виправдовуючи злочини Росії у місцевих групах та на афілійованих сайтах.

Як повідомила СБУ та Львівська обласна прокуратура 1 вересня, викритою мережею агітаторів керували спецслужби РФ, які сприяли бойовикам «ЛНР» у проведенні підривної діяльності проти України.

Агітатори розганяли фейковий та деструктивний контент через інтернет-спільноти виключно Львівського регіону. Їхньою основною метою було охопити якомога більше місцевої аудиторії. Використовуючи фейкові профілі у соцмережах та на афілійованих сайтах, вони виправдовували злочини РФ, поширювали пропагандистські матеріали.

Затриманий поширював фейки та виправдовував злочини Росії у місцевих групах

За даними слідства, бойовики «найняли» одного з фігурантів віддалено виконувати функції ІТ-спеціаліста псевдоуправління «ЛНР». Він є засновником і адміністратором антиукраїнської спільноти «Львівська народна республіка». А також наповнював антиукраїнські інформресурси, які визначили для нього його російські куратори, у тому числі сайт «ВосходИнфо».

Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності та співпраці з окупантами на комерційній основі.

За матеріалами СБУ фігуранту повідомлено про підозру за 5 статтями Кримінального кодексу України:

- ч.2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

- ч.2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

- ч.1 ст. 111 (державна зрада);

- ст. 436 (пропаганда війни);

- 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Щодо інших фігурантів, то СБУ готує їм заочне повідомлення про підозру та вживає заходи щодо подальшого притягнення до відповідальності.