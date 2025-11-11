Затриманому загрожує довічне ув'язнення

На Харківщині Служба безпека України затримала місцевого жителя за спробу підірвати газопровід на замовлення російської воєнної розвідки. Про це у вівторок, 11 листопада, повідомила пресслужба СБУ.

Затриманий – безробітний харків’янин, який потрапив у полу зору росіян через антиукраїнські коментарі у телеграм-каналах. Його завербував бойовик так званого «спецназу ДНР», який співпрацює з російським головним управлінням розвідки.

За завданням окупантів, харків’янин мав закласти саморобну вибухівку біля вузлової ділянки газових ліній, що забезпечують теплопостачання частини Полтавщини та Харківщини.

«Агент придбав компоненти для вибухівки та власноруч виготовив СВП. Для конспірації він облаштував підпільний цех у будинку своїх батьків у Берестинському районі Харківщини», – йдеться у повідомленні.

Контррозвідка української спецслужби викрила чоловіка та затримала, коли той завершував виготовлення вибухівки. Під час обшуків у зловмисника вилучили саморобний вибуховий пристрій, а також телефон з доказами співпраці з російською розвідкою. Йому оголосили підозру у підготовці до вчинення терористичного акту за попередньою змовою (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України).

Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі та конфіскація майна. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, 31 жовтня СБУ повідомляла про затримання двох водіїв логістичної компанії, які намагались зірвати опалювальний сезон у Дніпрі.