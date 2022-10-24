63-річний рівнянин передавав росіянам координати об'єктів критичної інфраструктури

Контррозвідка СБУ затримала 63-річного мешканця Рівного за співпрацю з російськими спецслужбами. Чоловік був адміністратором антиукраїнського Telegram-каналу, де поширював інформацію про місця дислокації та переміщення військових підрозділів на території регіону, а також передавав координати об'єктів критичної інфраструктури.

Як повідомили у понеділок, 24 жовтня, в СБУ та прокуратурі Рівненщини, затриманий збирав дані про розташування об’єктів критичної інфраструктури в обласному центрі і закликав Росію здійснити ракетний удар по місту, передавав росіянам координати. 63-річного чоловіка затримали в Рівному під час спроби чергової передачі розвідданих до РФ.

CБУ затримала 63-річного рівнянина за співпрацю з РФ

«За даними слідства, 63-річний чоловік був адміністратором антиукраїнського Telegram-каналу. У ньому він неодноразово виправдовував та глорифікував збройну агресію Російської Федерації проти України. Крім того, підозрюваний розповсюджував дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ та сил територіальної оборони, які могли бути використані ворогом для нанесення ударів, а за місцем свого проживання без передбаченого дозволу зберігав боєприпаси», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Під час обшуків у помешканні затриманого правоохоронці знайшли мобільний телефон із доказами «зашифрованого» листування з російськими кураторами. Також у чоловіка вилучили незареєстровані боєприпаси до вогнепальної зброї.

Затриманому повідомили підозру за фактами поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, незаконне зберігання боєприпасів та виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, в суботу вранці, 22 жовтня, росіяни масово обстріляли міста на заході країни. Під ракетні удари потрапили об’єкти критичної інфраструктури Луцька та Рівного, через що в регіоні з’явилися перебої зі світлом та водою.