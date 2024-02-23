Чоловікам загрожує до 15 років позбавлення волі

Кіберфахівці СБУ затримали у Києві двох керівників інтернет-провайдера псевдореспубліки «ДНР», підконтрольного російській ФСБ. Чоловіки, які допомогли окупантам захопити майже весь інтернет-трафік на окупованій Донеччині, намагалися налагодити бізнес у Києві, повідомили у п’ятницю, 23 лютого, у прес-службі СБУ.

Правоохоронці повідомили, що інтернет-провайдер, яким керували чоловіки, працює на території псевдореспубліки «ДНР» та перебуває під контролем російських спецслужб. Провайдер забезпечує зв’язком ворожі штаби, бойовиків «ДНР» та окупаційні адміністрації на Донеччині.

«Також фігуранти допомогли ФСБ взяти під контроль значну частину інтернет-трафіку в тимчасово окупованому Донецьку. Зокрема на серверах провайдера встановлено спеціалізоване обладнання російської спецслужби, яке дозволяє ФСБ моніторити всі інтернет-дії мирного населення регіону», – повідомили у прес-службі СБУ.

За даними слідства, росіяни залучили провайдера до контролю інтернет-з’єднань на окупованих територіях та ідентифікації користувачів. За допомогою провайдера ФСБ вербує місцевих мешканців та залучає їх до підривної діяльності проти України.

У прес-службі СБУ повідомили, що засновником провайдера є колишній співробітник радянського КДБ, який переїхав до Києва з Донецької області разом зі своїм підлеглим. Вже у Києві зловмисники переоформили інтернет-провайдер за російським законодавством та отримали ліцензію від окупантів, дистанційно управляючи компанією та сплачуючи податки до бюджету псевдореспубліки.

Під час обшуків у квартирах чоловіків правоохоронці виявили техніку із доказами незаконної роботи інтернет-провайдера та 120 тис. доларів готівкою. Зловмисниками повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору), їх взяли під варту. Керівникам інтернет-провайдера загрожує до 15 років позбавлення волі.

Правоохоронці додали, що наразі триває слідство для встановлення обставин злочину. Також СБУ працює над притягненням причетних до роботи провайдера осіб, які переховуються на тимчасово окупованих територіях.