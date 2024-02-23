Жінці загрожує довічне ув'язнення

Служба безпеки України затримала на Донеччині російську інформаторку, яка збирала дані про розташування особового складу та важкого озброєння на Бахмутському напрямку. У п’ятницю, 23 лютого, у прес-службі СБУ повідомили, що жінку завербував її власний син, який є бойовиком псевдореспубліки «ДНР».

Ворожу інформаторку затримали у донецькому Слов’янську, куди жінка перебралася під виглядом переселенки одного з прифронтових міст. За даними правоохоронців, зрадниця збирала інформацію про дислокацію військ ЗСУ та розташування важкого озброєння на Бахмутському напрямку.

Крім того, жінка збирала дані про наслідки російських атак по цивільних об’єктах Костянтинівки. Щоб отримати інформацію, зрадниця обходила місцевість та таємно фіксувала українські військові об’єкти. Зазначається, що для розвідданих жінка також випитувала необхідну інформацію у сусідів.

«Отримані відомості інформаторка месенджером передавала своєму сину – бойовику окупаційних угруповань Росії, який перебуває на передовій та співпрацює з російською розвідкою. За даними слідства, фігуранткою виявилась мешканка регіону, яку до розвідувально-підривної діяльності проти України залучив власний син», – повідомили у прес-службі СБУ.

Жінку затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Наразі зрадниця перебуває під вартою. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.