Сергій Крижанівський намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України

Служба безпеки України викрила і затримала у Києві екс-адвоката Сергія Крижанівського, який закликав до повалення дердавної влади в Україні. Про це 14 вересня повідомила прес-служба СБУ.

У повідомленні спецслужбовців зазначається, що кіберфахівці Служби безпеки викрили колишнього адвоката, який публічно закликав до насильницького захоплення державної влади в Україні. Його ворожу агітацію підхоплювали інтернет-ресурси спецслужб РФ, щоб розхитати обстановку в нашій державі і деморалізувати українських воїнів на фронті. Ім'я затриманого не уточняється, але за даними джерел УП, йдеться про Сергія Крижанівського.

Затриманий позиціонував себе як «лідер громадської думки» та провокував людей до заворушень під виглядом «протестних мітингів». Для цього він записував численні відео, які викладав на власному Youtube-каналі із аудиторією у понад 120 тис. користувачів.

Приклади контенту на Youtube-каналі Сергія Крижанівського

У своїх відео Крижанівський намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України та підбурював громадян до сповалення конституційного ладу. Його відеозвернення одразу підхоплювали російські ресурси, серед яких Telegram-канали «вагнерівців», подаючи сюжети як «позицію пересічних громадян України». За висновками експертизи, публічні матеріали фігуранта підтверджують його підривну діяльність на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру в публічних закликах до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій. За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели обшуки. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.