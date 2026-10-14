Парковку зробили на подвір’ї храму Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ у селі Голинь

Мешканці села Голинь Калуської громади власними силами облаштували паркувальний майданчик на подвір’ї храму Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ.

Як розповів старший брат парафії, депутат Калуської міської ради Іван Мазурик у вівторок, 13 жовтня, раніше, коли до храму сходилося багато людей, автомобілі паркували хаотично, а місця часто бракувало. Через це вірники вирішили облаштувати паркувальний майданчик.

Фарбу й трафарети надало комунальне підприємство «Міськсвітло», а всі роботи профінансувала громада. Майданчик облаштовувала бригада голинських майстрів, долучилися також активісти парафії.

«Особливу увагу приділили доступності. На майданчику передбачили місця для паркування автомобілів водіїв з інвалідністю. Їх виклали бруківкою жовтого кольору, а відповідні позначення нанесли спеціальною фарбою за допомогою трафаретів», – зазначили в Калуській міськраді.

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На спорудженому майданчику передбачили 39 паркомісць, з яких два місця – для водіїв з інвалідністю.