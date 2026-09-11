Станом на вересень 2026 року у Верховній Раді України IX скликання налічується 390 чинних народних депутатів

Шестеро народних депутатів України у 2025 році не отримали зарплати через прогули. Про це в п’ятницю, 11 вересня, повідомив рух «ЧЕСНО».

За даними руху, посадовий оклад народного депутата становить від 33 до 40 тис. грн на місяць залежно від посади у Верховній Раді. Також нардепи можуть отримувати надбавки за інтенсивність праці, науковий ступінь, почесне звання та роботу з державною таємницею.

Водночас зарплату депутата можуть зменшувати за пропуски голосувань в Раді й засідань парламентських комітетів.

Серед тих, хто у 2025 році не отримав жодної гривні депутатської зарплати через повну відсутність, є оголошені в розшук нардепи-втікачі Артем Дмитрук, Сергій Шахов, Ярослав Дубневич і Федір Христенко. Також без виплат залишилися «слуги» Олег Тарасов та Олександр Куницький. Згідно з декларацією, Куницький проживає в Канаді.

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Інфографіка руху «ЧЕСНО»

Водночас один із лідерів за кількістю прогулів, депутат групи «За майбутнє» Степан Івахів, у середньому отримував лише 904 грн зарплати на місяць.

Лідер партії «За майбутнє» Ігор Палиця та Анжеліка Лабунська з «Батьківщини», попри відсутність у парламенті протягом усього 2025 року, зарплату отримували. За даними «ЧЕСНО», ймовірно, це сталося тому, що ці депутати мали поважні причини відсутності, а також відвідували засідання своїх комітетів.

Зарплату також отримував Вадим Столар із депутатської групи «Відновлення України», який пропустив 95% голосувань у Верховній Раді у 2025 році.

Водночас встановити, чи отримують зарплату депутати, які перебувають у СІЗО (Олександр Дубінський, Євгеній Шевченко, Нестор Шуфрич й Олександр Пономарьов), з декларацій не вдалося. Ці парламентарі не змогли подати звіти, перебуваючи під вартою.

Додамо, за даними руху «ЧЕСНО», середня зарплата народного депутата разом із надбавками у 2025 році становила 60 тис. 892 грн на місяць. Серед фракцій найбільше заробляли в парламенті депутати «Євросолідарності», що пояснюється високим рівнем відвідуваності або більшою кількістю парламентарів, які мають право на доплати.