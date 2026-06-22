Коцерт передбачає партер під накриттям і фестивальну зону

У Львові вперше за тривалий час ротонда парку Івана Франка стане концертним майданчиком. На благодійний музично-поетичний вечір «2 сторони» запрошує Сергій Жадан, письменник та військовослужбовець «Хартії», та підприємець Денис Блощинський зі своїм проєктом «ХТОКЛИЧЕ». В альтанці облаштують партер під накриттям, а на проєкційному полотні відтворюватимуть авторську графіку Сергія Жадана та рядками текстів обох авторів. Про це у понеділок, 22 червня, повідомили у Львівській міськраді.

«2 сторони» – це єдиний вечір-діалог з поезією та музикою. Сергій Жадан читатиме свої тексти, а Денис Блощинський представить пісні проєкту «ХТОКЛИЧЕ» у супроводі струнного квартету, клавішних та перкусії. Пісня переходитиме у вірш і навпаки. Візуальним продовженням цієї розмови стане сама ротонда 1835 року, яку кілька років тому відреставрували. Головна мета вечора – підтримка патронатної служби 2-го корпусу НГУ «Хартія», яка опікується пораненими військовими та ветеранами.

Як розповідають в міському управлінні культури, ідея такого заходу виникла з міркувань про роль культури під час війни.

«Ми починали з простого запитання: що культура може дати місту на пʼятий рік війни. Відповідь, яка народилася з цієї розмови, – перед вами. Місто створює простір, у якому слово, музика й конкретна допомога військовим стають одним цілим», – пояснила керівниця управління культури Львівської міської ради Марта Бешлей.

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візуалізація концертного майданчика в парку Франка (з сайту ЛМР)

Вечір відбудеться 11 липня о 21:30. Його зможе відвідати понад тисяча гостей. Для 450 людей буде доступний буде доступний партер під накриттям. Також працюватиме відкрита фестивальна зона для понад 700 відвідувачів із вільним входом.

Квитки можна буде купити на сайті Gastroli.ua. Усі гроші з проданих квитків передадуть на патронатну службу 2-го корпусу НГУ «Хартія».