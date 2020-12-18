Прокурори просили про тримання Сергія Стерненка (на фото) під вартою

Суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього нічного арешту обвинуваченому в умисному вбивстві активісту та колишньому лідеру одеського "Правого сектору" Сергію Стерненку. Про це повідомив адвокат Масі Найєм.

«Приморський районний суд м. Одеси відмовив прокурорам в обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Сергію обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 06:00», – написав адвокат Стерненка у Facebook.

Приморський районний суд м. Одеси відмовив прокурорам в обранні запобіжного заходу Сергій Стерненко у вигляді тримання під вартою. Сергію обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 06:00. Опубліковано Masi Nayyem Пʼятниця, 18 грудня 2020 р.

Сам активіст на сторінці у соцмережі висловив думку, що підстав брати його під арешт не було.

Мені дали новий запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Знову. Хоча немає жодного ризику, про що суд сам раніше і говорив. ‍♂️ Опубліковано Сергієм Стерненком Пʼятниця, 18 грудня 2020 р.

Як інформував ZAXID.NET, 17 грудня Стерненко повідомив, що прокуратура знову клопотатиме про арешт для нього. Стерненко наголосив, що його домашній арешт закінчився ще майже три тижні тому він нікуди не втік, веде публічний образ життя.

У травні 2018-го Стерненко вчинив спротив двом чоловікам, які намагалися на нього напасти. У результаті один з нападників отримав смертельне поранення та помер. Це був третій напад на Стерненка.

Через два роки активісту оголосили підозру в умисному вбивстві. За версією слідства, Стерненко, захищаючись під час нападу, поранив ножем двох людей, а потім наздогнав одного – Івана Кузнєцова – та завдав йому смертельного поранення. Тіло загиблого було знайдене майже за 100 м від місця першої сутички. Сам Стерненко в інтерв'ю LB.ua говорив, що вихопив ніж у одного з тих, хто на нього напав, і почав відмахуватися наосліп. Після цього нападники почали тікати, а через 30-40 хвилин один з них упав - у нього була рана на животі.

15 червня Стерненку призначили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. 6 серпня Шевченківський райсуд міста Києва змінив запобіжний захід на нічний домашній арешт. Термін запобіжного заходу минув у зв’язку із завершення терміну досудового розслідування.

13 серпня Сергій Стерненко повідомив, що справу направили до Приморського суду Одеси. За словами Стерненка, розгляд справи в Одесі небезпечний через імовірність нападів на нього.

1 вересня судді у справі Стерненка задовольнили клопотання адвокатів про свій відвід. 8 вересня Стерненко повідомив, що Верховний Суд залишив розгляд його справи в Одесі. 29 вересня Одеський суд відправив Стерненка під нічний домашній арешт у Києві.